"Non si può giocare in 10", "Al 60' bisogna buttarlo via", "Segna poco": con chi ce l'ha Allegri?

Nelle prime settimane della nuova stagione calcistica, Massimiliano Allegri ha provato a spronare i suoi anche in conferenza stampa: riesci a indovinare i bersagli delle sue dichiarazioni?

RobertoBurioni : Chi è vaccinato è protetto e meno contagioso in maniera permanente per la durata dell'efficacia del vaccino (come m… - matteorenzi : Noi siamo per il #GreenPass. Proprio per questo troviamo assurdo non riaprire musei cinema stadi teatri al 100%. La… - RobertoBurioni : Le scuole hanno riaperto e la priorità assoluta deve essere garantire la maggiore continuità didattica possibile a… - BSanturbano : RT @frankponch72: @borghi_claudio Resta da capire come un PdR possa rendere operativo questo GP sulla base di una legge che, stando alla ge… - harvey29000 : @Queen_Victo0ria Tutto giustissimo, ma non ho capito perché non può andarsene da sola -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Arriva Veev, la sigaretta elettronica di Philip Morris: 'Una nuova alternativa smoke free alle sigarette tradizionali' GLI INVESTIMENTI IN ITALIA Negli ultimi anni Philip Morris non ha lesinato investimenti in Italia, ... Un VEEV pod da 1,5 ml può durare più di due giorni, fornendo una media di 400 tiri. VEEV sarà ...

Lavoro: Romano (M5S), patente a punti fondamentale per arginare morti sul lavoro Qualsiasi interesse economico e produttivo non puo' giustificare il sacrificio della vita". Cosi' su Facebook Iunio Valerio Romano, capogruppo M5S in commissione Lavoro del Senato e vicepresidente ...

'La decisione di somministrarla non va presa in base al dosaggio anticorpale' latinaoggi.eu GLI INVESTIMENTI IN ITALIA Negli ultimi anni Philip Morrisha lesinato investimenti in Italia, ... Un VEEV pod da 1,5 mldurare più di due giorni, fornendo una media di 400 tiri. VEEV sarà ...Qualsiasi interesse economico e produttivopuo' giustificare il sacrificio della vita". Cosi' su Facebook Iunio Valerio Romano, capogruppo M5S in commissione Lavoro del Senato e vicepresidente ...