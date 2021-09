Milan-Venezia 2-0 | rossoneri in vetta con l’Inter

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilbatte 2-0 ilnella quinta giornata della Serie A, sale a 13 punti e agganciainalla classifica. Iconquistano i 3 punti risolvendo il match nella ripresa, con due fiammate firmate da Theo Hernandez. Al 68? l’esterno sinistro è perfetto nell’inserimento, tocco al volo per Brahim Diaz che deve solo appoggiare il pallone in rete: 1-0. Il raddoppio arriva all’82’ e stavolta Theo Hernandez si traveste da bomber: rasoiata mancina, 2-0 eprimo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

AntoVitiello : #Hernandez entra e spacca la partita con gol e assist. Il #Milan gestisce al meglio il turnover e vince senza tropp… - OptaPaolo : 24&166 - L'11 iniziale del Milan contro il Venezia è il più giovane schierato da una squadra in una partita di ques… - PBPcalcio : Partita ostica contro un #Venezia ben organizzato, molto chiuso e bravo a chiudere le linee di passaggio. #Milan ch… - MutoPost : @milan_corner Perché il venezia comunque fa cagare, ma dopo i primi venti minuti una squadra più attrezzata poteva fare male - BadrVieAtf : RT @AntoVitiello: #Hernandez entra e spacca la partita con gol e assist. Il #Milan gestisce al meglio il turnover e vince senza troppi pens… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Venezia

la Repubblica

22.41 Serie A,ilvince e torna in vetta Ilsupera 2 - 0 ile aggancia l'Inter in testa alla classifica. L'Empoli passa a Cagliari (0 - 2).2 - 0 I rossoneri spingono nel 1° tempo, ma i veneti tengono. Nella ripresa al 68' la sblocca Brahim Diaz su assist di Theo Hernandez che poi firma il bis all'82'. Cagliari - Empoli 0 -...Ilsi libera del- non senza fatica - 2 - 0 e prosegue la sua marcia nelle zone nobili della classifica. Il successo sui veneti permette ai rossoneri di non perdere terreno dall'Inter e di ...(Adnkronos) - Il Milan batte 2-0 il Venezia nella quinta giornata della Serie A, sale a 13 punti e aggancia l'Inter in vetta alla classifica. I rossoneri conquistano i 3 punti risolvendo il match nell ...Nel posticipo serale del mercoledì di Serie A, valevole per la 5ª giornata, il match tra Milan e Venezia finisce 2-0, grazie alle reti di Brahim Diaz ed Hernandez ...