Milan, Pioli lucida le sue nuove ‘armi’: “È solo l’inizio” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Stefano Pioli parla nel post partita di Milan-Venezia ed elogia i suoi giocatori: il tecnico rossonero non ha dubbi, questo è solo l’inizio. Stefano Pioli ha parlato, dopo la fine di Milan-Venezia, sfida vinta dai rossoneri per 2-0, ai microfoni di ‘Sky Sport’. Il tecnico ha voluto elogiare la prestazione dei suoi, soprattutto per la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Stefanoparla nel post partita di-Venezia ed elogia i suoi giocatori: il tecnico rossonero non ha dubbi, questo è. Stefanoha parlato, dopo la fine di-Venezia, sfida vinta dai rossoneri per 2-0, ai microfoni di ‘Sky Sport’. Il tecnico ha voluto elogiare la prestazione dei suoi, soprattutto per la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: “Peccato, ma è una gara che ci farà crescere tanto #BrahimDiaz: “Siamo il #Milan e abbiamo dimostrato che p… - DiMarzio : #Milan, problema fisico per #Calabria: non ci sarà contro la #Juve. Le ultime sulla probabile formazione di #Pioli - ZZiliani : Durissimo colpo per il #Milan aver perso a zero #Donnarumma e #Calhanogou. Ma il paradosso, a stagione iniziata, è… - MilanNewsit : LIVE MN - Milan, Pioli: “Stasera tutto ok con gli infortuni. Ecco il punto per sabato” - milanmagazine_ : MILAN - Pioli: 'Diaz ha grandi qualità, Leao può saltare chiunque' -