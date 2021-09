La Lazio rincorre la vittoria con un Torino senza Belotti

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Sarrila, manca ormai da tanto. Prima il Milan, poi il Galatasaray, la battuta d’arresto è stato lunga, non insospettabile. I Sarri boys hanno fallito anche il rilancio col Cagliari, hanno agguantato lasolo nel finale. La strada però è quella giusta: orgoglio e resistenza per riprendere a vincere. Laora cerca i tre punti colprima del derby, la sfida che potrebbe cambiare il volto della stagione. I granata non potranno schierare, ancora alle prese con il problema fisico che ne ha condizionato l’avvio di stagione. All’Olimpico dinon ci sarà il consueto incontro tra i due amici bomber Immobile e il Gallo. A confermarlo è stato Juric in conferenza stampa: “non riesce a correre: non ci sono ...