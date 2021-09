La dea sorride con gli esterni | Gasperini batte 2 - 1 Dionisi

Advertising

infoitsport : Juve trasformata, Max ora sorride. La Dea ha riacceso il motore - BigFabi_ : madonna quella foto di eligreg che sorride dietro. DEA STUPENDA ?? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : dea sorride

Globalist.it

ad_dyn Subito Atalanta in vantaggio al 3': Malinovskyi serve Gosens che calcia ad incrociare sul econdo palo e realizza l'1 a 0. Primo pallone giocato dagli ospiti con Defrel. Fischio d'inizio al ...l' Atalanta , vincente per 2 - 1 sul Sassuolo. FIORENTINA - INTER window.eventDFPready?... Lacontinua a dominare e al 37' raddoppia. Sempre Malinovskyi trova Zappacosta, bravo a concludere ...L'Atalanta batte il Sassuolo 2 a 1, grazie alle reti di Gosens e Zapacosta. Inutili ai fini del risultato la rete di berardi ...Mamadou Coulibaly è stato, con pochi dubbi al riguardo, il “man of the match” di Salernitana-Atalanta. Nonostante la sconfitta di misura per i granata, arrivata dopo una ...