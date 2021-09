Il mitra-robot e quella guerra ombra tra Iran e Israele

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’uccisione del “padre del nucleareiano”, Mohsen Fakhrizadeh, torna a far discutere. Nei giorni scorsi, il New York Times ha pubblicato un’inchiesta in cui era descritto l’agguato basato sull’intelligenza artificiale: unagliatrice montata su un camioncino, controllata da remoto e in grado di sparare 600 colpi al minuto. Un’operazione chirurgica scattata terminata dopo una lunga InsideOver.