Francesco Facchinetti e il matrimonio Made in Sud: "E' tutto così bello!" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Francesco Facchinetti, figlio della leggenda della musica Roby Facchinetti dei Pooh, e sua moglie Wilma Helena Faissol sono stati invitati ad un matrimonio nel Sud: la cerimonia si è tenuta nella Cattedrale di Monopoli nella provincia di Bari in Puglia, mentre i festeggiamenti presso una masseria San Nicola a Savelletri. La coppia è rimasta senza parole, come raccontato dallo stesso Francesco sui social, per la bellezza di questi luoghi. Il cantante e la sua adorata moglie, fashion blogger e influencer, hanno trascorso sue giorni in Puglia, soggiornando, in seguito ai festeggiamenti a Borgo Egnazia. L'eleganza della coppia e il loro affetto è evidente in tutte le foto, ma ciò che è ancora più evidente è la bellezza della Puglia che ha emozionato Facchinetti. In un video, pubblicato ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 22 settembre 2021), figlio della leggenda della musica Robydei Pooh, e sua moglie Wilma Helena Faissol sono stati invitati ad unnel Sud: la cerimonia si è tenuta nella Cattedrale di Monopoli nella provincia di Bari in Puglia, mentre i festeggiamenti presso una masseria San Nicola a Savelletri. La coppia è rimasta senza parole, come raccontato dallo stessosui social, per la bellezza di questi luoghi. Il cantante e la sua adorata moglie, fashion blogger e influencer, hanno trascorso sue giorni in Puglia, soggiornando, in seguito ai festeggiamenti a Borgo Egnazia. L'eleganza della coppia e il loro affetto è evidente in tutte le foto, ma ciò che è ancora più evidente è la bellezza della Puglia che ha emozionato. In un video, pubblicato ...

Advertising

alemiglia1 : @LucaDondoni @RaiUno Sarò impopolare ma a me piaceva Francesco Facchinetti come conduttore... - riola77 : RT @MarekNapoli: Francesco Facchinetti, stasera stiamo raggiungendo vette altissime. Manca solo Alba Parietti.#DrittoeRovescio - Francesco__78 : La Mazzamauro che chiede a Siir Elton Gion se ha mai cantato con i Pu, quando io ho pensato a Facchinetti.... ?? fa… - Francesco__78 : troppo alto per essere Facchinetti.... ?? - Francesco__78 : Siir Elton Gion è Facchinetti oppure.... è Alf #StarInTheStar -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Facchinetti Chiara Nasti sgambatissima sulla moto: tutto in mostra Leggi anche - > Francesco Facchinetti: ecco quanto spende per un giorno di lezione in Svizzera dei figli Insomma Chiara dopo il periodo di pausa è tornata più in forma che mai, voi cosa ne pensate? ...

Premio Cimitile 2021, consegnati i "Campanili d'argento" Migliore opera edita di attualità a Francesco Rutelli , "Tutte le strade partono da Roma" " Laterza. i cantanti Roby Facchinetti , Sergio Sylvestre , Mariella Nava, Francesca Maresca , Andrea ...

Francesco Facchinetti: ecco quanto spende per un giorno di lezione in Svizzera dei figli Leggilo.org Diletta Leotta, il dramma distruttivo: “non riuscivo a respirare” | Ecco cosa è successo Diletta Leotta ha dichiarato di aver vissuto un momento tragico dove si è sentita mancare il respiro. Ecco cosa è accaduto. Diletta Leotta, è una conduttrice televisiva e radiofonica apprezzata dal gr ...

Facchinetti a Savelletri per un matrimonio: 'La Puglia è tutta bella!' Nelle stories Instagram, Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Helena Faissol hanno esaltato la bellezza della Puglia, ospiti ad un matrimonio a masseria San Nicola a Savelletri ...

Leggi anche - >: ecco quanto spende per un giorno di lezione in Svizzera dei figli Insomma Chiara dopo il periodo di pausa è tornata più in forma che mai, voi cosa ne pensate? ...Migliore opera edita di attualità aRutelli , "Tutte le strade partono da Roma" " Laterza. i cantanti Roby, Sergio Sylvestre , Mariella Nava, Francesca Maresca , Andrea ...Diletta Leotta ha dichiarato di aver vissuto un momento tragico dove si è sentita mancare il respiro. Ecco cosa è accaduto. Diletta Leotta, è una conduttrice televisiva e radiofonica apprezzata dal gr ...Nelle stories Instagram, Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Helena Faissol hanno esaltato la bellezza della Puglia, ospiti ad un matrimonio a masseria San Nicola a Savelletri ...