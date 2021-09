Forum, Paolo Ciavarro perde le staffe: la regia costretta a fermare il programma (Di mercoledì 22 settembre 2021) Scontro totale a Forum tra Paolo Ciavarro e Giulia Campesi. Un confronto molto acceso sul caso di Federico e Francesco (padre adottivo del diciannovenne). La causa del tribunale televisivo è affidata alla giudice Melita Cavallo. Federico attacca i suoi genitori senza fare sconti. E dice: "Mia madre è un’ex prostituta, mio padre è una femminuccia. Non ce la faccio più, mio padre è una nullità, un fallito". Federico, poi, dice di voler uscire di casa con l'aiuto economico di suo padre per completare il percorso di studi. "Sei pelato, sei alto 1.60 metri e io mi vergogno. Mai mi sono riconosciuto in quest’uomo. Ha un carattere da femminuccia, succube di tutti in casa", tuona il figlio contro il padre adottivo. La giudice lo rimprovera, ma Francesco (il padre) incassa un colpo durissimo. Difficilissimo da mandare giù. Giulia ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 settembre 2021) Scontro totale atrae Giulia Campesi. Un confronto molto acceso sul caso di Federico e Francesco (padre adottivo del diciannovenne). La causa del tribunale televisivo è affidata alla giudice Melita Cavallo. Federico attacca i suoi genitori senza fare sconti. E dice: "Mia madre è un’ex prostituta, mio padre è una femminuccia. Non ce la faccio più, mio padre è una nullità, un fallito". Federico, poi, dice di voler uscire di casa con l'aiuto economico di suo padre per completare il percorso di studi. "Sei pelato, sei alto 1.60 metri e io mi vergogno. Mai mi sono riconosciuto in quest’uomo. Ha un carattere da femminuccia, succube di tutti in casa", tuona il figlio contro il padre adottivo. La giudice lo rimprovera, ma Francesco (il padre) incassa un colpo durissimo. Difficilissimo da mandare giù. Giulia ...

