Covid oggi VdA, 2 contagi: bollettino 22 settembre (Di mercoledì 22 settembre 2021) Due contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid nel bollettino della regione. Non si registrano morti. Il totale dei soggetti contagiati dal virus da inizio emergenza arriva a 12.091. I positivi attuali sono 59 di cui 3 ricoverati in ospedale e 56 in isolamento domiciliare. I guariti sono aumentati di quattro unità rispetto a ieri portando il numero complessivo a 11.558. I casi complessivamente testati sono 84.76, i tamponi fino ad oggi effettuati 180.683. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d'Aosta sono 474. L'articolo proviene da Italia Sera.

