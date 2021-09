Concorso Comune Catania, 60 tecnici, ingegneri e architetti: bando in arrivo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha recentemente annunciato l’arrivo di un bando per il nuovo Concorso Comune Catania per l’assunzione di 60 giovani tecnici, ingegneri e architetti, con contratti della durata di due anni, con lo scopo di risolvere la carenza di tali figure professionali in Comune. Come sottolineato dal primo cittadino durante il convegno di Confindustria Catania riguardo l’utilizzo dei fondi della Next Generation Eu in Sicilia: “L’amministrazione comunale di Catania a breve bandirà un Concorso per assumere con contratti a due anni 60 giovani tecnici, ingegneri e architetti con procedure ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il sindaco di, Salvo Pogliese, ha recentemente annunciato l’di unper il nuovoper l’assunzione di 60 giovani, con contratti della durata di due anni, con lo scopo di risolvere la carenza di tali figure professionali in. Come sottolineato dal primo cittadino durante il convegno di Confindustriariguardo l’utilizzo dei fondi della Next Generation Eu in Sicilia: “L’amministrazione comunale dia breve bandirà unper assumere con contratti a due anni 60 giovanicon procedure ...

