Cagliari: i convocati per l'Empoli, tornano Godin e Strootman (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il mister del Cagliari Walter Mazzarri ha convocato 23 giocatori per la partita di questa sera contro l’Empoli all’Unipol Domus. tornano a disposizione Godin e Strootman; mancano lo squalificato Zappa e l’infortunato Ceter. Questo l’elenco dei convocati. Portieri: Aresti, Cragno, Radunovic. Difensori: Altare, Bellanova, Caceres, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Godin, Lykogiannis, Walukiewicz. Centrocampisti: Deiola, Grassi, Marin, Nandez, Oliva, Pereiro, Strootman. Attaccanti: Farias, Joao Pedro, Keita, Pavoletti. Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il mister delWalter Mazzarri ha convocato 23 giocatori per la partita di questa sera contro l’all’Unipol Domus.a disposizione; mancano lo squalificato Zappa e l’infortunato Ceter. Questo l’elenco dei. Portieri: Aresti, Cragno, Radunovic. Difensori: Altare, Bellanova, Caceres, Carboni, Ceppitelli, Dalbert,, Lykogiannis, Walukiewicz. Centrocampisti: Deiola, Grassi, Marin, Nandez, Oliva, Pereiro,. Attaccanti: Farias, Joao Pedro, Keita, Pavoletti.

Advertising

CalcioNews24 : I convocati di #Mazzarri - Calcio_Casteddu : ??? #Godin e #Strootman a disposizione ?Ecco la lista dei 23 convocati per stasera ?? #CagliariEmpoli ore 20.45… - CalcioNapoli24 : - fantapiu3 : #Cagliari: ritornano tra i convocati due big #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - Fantacalcio : Cagliari, i convocati per l'Empoli: due recuperi per Mazzarri -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari convocati Convocati Cagliari per la sfida all'Empoli: torna Strootman Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha diramato la lista dei 23 convocati per la gara di stasera contro l'Empoli Il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, ha convocato 23 giocatori per la partita di questa sera ...

Serie A, Cagliari - Empoli: i convocati di Walter Mazzarri il neo allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha appena diramato l'elenco dei convocati che prenderanno parte alla sfida della Sardegna Arena contro l'Empoli in programma questa sera alle 20.45. Sono 14 i precedenti in ...

I convocati Cagliari Calcio Repubblica – Notizie positive per Mertens e Demme: in lista contro il Cagliari? Due pedine importanti sono prossime al rientro, potranno essere a breve di nuovo a disposizione del tecnico toscano.

Cagliari, i convocati per l’Empoli: tornano Godin e Strootman, fuori Zappa Sono stati comunicati i convocati del Cagliari per la sfida di stasera contro l'Empoli: tornano a disposizione Godin e Strootman, mentre non è presente nella lista lo squalificato Zappa ...

Il tecnico delWalter Mazzarri ha diramato la lista dei 23per la gara di stasera contro l'Empoli Il tecnico del, Walter Mazzarri, ha convocato 23 giocatori per la partita di questa sera ...il neo allenatore delWalter Mazzarri ha appena diramato l'elenco deiche prenderanno parte alla sfida della Sardegna Arena contro l'Empoli in programma questa sera alle 20.45. Sono 14 i precedenti in ...Due pedine importanti sono prossime al rientro, potranno essere a breve di nuovo a disposizione del tecnico toscano.Sono stati comunicati i convocati del Cagliari per la sfida di stasera contro l'Empoli: tornano a disposizione Godin e Strootman, mentre non è presente nella lista lo squalificato Zappa ...