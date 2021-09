Alfonso Signorini: ecco chi è il misterioso fidanzato (Di mercoledì 22 settembre 2021) Alfonso Signorini è sicuramente uno dei conduttori più apprezzati del piccolo schermo. Ma conoscete il suo fidanzato? Non immaginerete mai di chi si tratta. Vediamolo insieme. Alfonso Signorini: ecco chi è il suo fidanzatoAlfonso Signorini è indubbiamente uno dei i conduttori più famosi del piccolo schermo. Inizialmente, il presentatore, ha ricoperto per diversi anni il ruolo di opinionista, come ad esempio nel Gf Vip, poi grazie alle sue capacità è riuscito a realizzare il suo sogno, ovvero condurre il reality. Ormai da diversi anni è riuscito ha conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla conduzione del GF Vip, riescendo a rivoluzionare il reality in modo strepitoso. Alfonso ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 22 settembre 2021)è sicuramente uno dei conduttori più apprezzati del piccolo schermo. Ma conoscete il suo? Non immaginerete mai di chi si tratta. Vediamolo insieme.chi è il suoè indubbiamente uno dei i conduttori più famosi del piccolo schermo. Inizialmente, il presentatore, ha ricoperto per diversi anni il ruolo di opinionista, come ad esempio nel Gf Vip, poi grazie alle sue capacità è riuscito a realizzare il suo sogno, ovvero condurre il reality. Ormai da diversi anni è riuscito ha conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla conduzione del GF Vip, riescendo a rivoluzionare il reality in modo strepitoso....

