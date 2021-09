Una startup di Fantacalcio con Nft ora vale 4,3 miliardi di dollari (Di martedì 21 settembre 2021) Una schermata del gioco Sorare (foto ufficio stampa)Un finanziamento da 680 milioni di dollari è stato raccolto da Sorare, la piattaforma di gioco basata su card digitali del calcio che utilizza blockchain e Nft (non-fungible tokens), lanciata nel 2018 in Francia. È il più grande round di serie B mai effettuato in Europa ed è stato guidato dalla giapponese Softbank: l’azienda di e-football ha raggiunto così una valutazione di 4,3 miliardi di dollari. La compagnia utilizzerà l’aumento di capitale per accelerare la costruzione dell’esperienza di gaming, scalare la propria crescita nel mondo del calcio e in altri sport, espandere il proprio team e lanciare campagne di marketing coinvolgendo anche atleti. Peraltro, alcuni calciatori compaiono già tra i vari investitori “seed” e poi in un round serie A (48,9 milioni di ... Leggi su wired (Di martedì 21 settembre 2021) Una schermata del gioco Sorare (foto ufficio stampa)Un finanziamento da 680 milioni diè stato raccolto da Sorare, la piattaforma di gioco basata su card digitali del calcio che utilizza blockchain e Nft (non-fungible tokens), lanciata nel 2018 in Francia. È il più grande round di serie B mai effettuato in Europa ed è stato guidato dalla giapponese Softbank: l’azienda di e-football ha raggiunto così una valutazione di 4,3di. La compagnia utilizzerà l’aumento di capitale per accelerare la costruzione dell’esperienza di gaming, scalare la propria crescita nel mondo del calcio e in altri sport, espandere il proprio team e lanciare campagne di marketing coinvolgendo anche atleti. Peraltro, alcuni calciatori compaiono già tra i vari investitori “seed” e poi in un round serie A (48,9 milioni di ...

