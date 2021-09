Su Pfizer ai bambini ci vuole cautela

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 21 settembre 2021) Sono arrivati gli annunci dicirca i risultati ottenuti nel recentissimo trial di fase 2/3 suitra i 5 e gli 11 anni. Sono risultati cui guardare con attenzione, perché la possibilità di vaccinare ipiù piccoli è particolarmente interessante alla luce del forte aumento di casi pediatrici recentemente osservato (+240 per cento nei soli Usa), con il conseguente carico di ospedalizzazione, e anche perché ovviamente iin età scolare costituiscono un serbatoio importante di infezioni e trasmissioni nella comunità in cui sono inseriti. Nello specifico, il trial ha arruolatoda 6 mesi di età a 11 anni, e sono disponibili i primi risultati sui 2.268 partecipanti da 5 anni in su. Aisono state somministrate due dosi in quantità ridotta a un terzo ...