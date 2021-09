Pari e polemiche | Genoa-Bologna finisce 2-2

(Di martedì 21 settembre 2021)intà 2-2 il primo match della quinta giornata di Serie A traal Dall’Ara.sempre avanti, raggiunto due volte dai grifoni. Un punto che consente ad entrambe di muovere la classifica. Dopo un bruttissimo primo tempo, chiuso 0-0, la ripresa regala emozioni.in vantaggio al 49? con Hickey, al quale replica Destro al 55?. Finale convulso, con i felsinei che tornano in vantaggio all’85’ con Arnautovic. Al 90?, però, rigore per ilcon il pareggio di Criscito. Espulso Mihajlovic per proteste, finale incandescente.2-2, ilsale a 8 punti, ila 4. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

