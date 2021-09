Papa Francesco | «C' è chi mi voleva morto e pensava già al conclave | ma sto bene»

Advertising

vaticannews_it : #20settembre #Vaticano Il Papa ha chiesto al Governatorato di emanare un’ordinanza per adottare tutte le misure ido… - fanpage : Era già stato richiesto da Papa Francesco in persona, ora l’obbligo entrerà in vigore dal primo ottobre - vaticannews_it : #19settembre Vuoi primeggiare? Servi”. #PapaFrancesco all'#Angelus traccia la via del servizio soprattutto verso… - guidop1967 : RT @lucabattanta: Celebrò con Papa Francesco: ora l’arcivescovo Babjak ha il Covid. Pare abbia avuto la doppia dose. L'ennesima conferma ch… - PaoloAcciai : “Non c’è pace senza la cultura della cura. La cultura della cura, quale impegno comune, solidale e partecipativo pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

... padre Spadaro era presente, al Sinodo sulla famiglia per far capire che le coppie in seconda unione non sono già condannate all'inferno - ha sottolineato. Ci dà paura accompagnare ...Una eventualità che poi si è rivelata senza fondamento a giudicare la ripresa didimostrata durante il viaggio in Slovacchia e in... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è ..."L'ideologia del gender è pericolosa, perché è astratta rispetto alla vita concreta di una persona, come se una persona potesse decidere astrattamente a piacimento se e quando essere uomo o donna". Co ...Città del vaticano – Durante il periodo della degenza al Gemelli per l'intervento – lungo e complesso – al colon e successivamente la fase in cui il Papa è ...