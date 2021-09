Nutanix Cloud Platform to Deliver Strengthened Data Services for Unstructured and Structured Data (Di martedì 21 settembre 2021) NEXT Conference- Nutanix (NASDAQ: NTNX ), a leader in hybrid multiCloud computing, today announced new capabilities in the Nutanix® Cloud Platform that make it easier for customers to simplify ... Leggi su 01net (Di martedì 21 settembre 2021) NEXT Conference-(NASDAQ: NTNX ), a leader in hybrid multicomputing, today announced new capabilities in thethat make it easier for customers to simplify ...

Advertising

TradeManager_it : RT @datamanager_it: Nutanix Cloud Platform fornisce potenti servizi per dati strutturati e non strutturati - UtoolsIT : RT @datamanager_it: Nutanix Cloud Platform fornisce potenti servizi per dati strutturati e non strutturati - datamanager_it : Nutanix Cloud Platform fornisce potenti servizi per dati strutturati e non strutturati - nutanixitaly : Brennercom, grazie all’infrastruttura iperconvergente di Nutanix, implementa un private cloud gestito, resiliente e… - SignorAldo : RT @TIG_italia: 3.400 intervistati ci hanno testimoniato come il trend sia verso il Multicloud. Passare al Cloud può essere difficile: può… -