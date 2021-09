Musetti-Polmans in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Nur Sultan 2021 (Di martedì 21 settembre 2021) Lorenzo Musetti esordirà all’Atp 250 di Nur Sultan 2021 affrontando Marc Polmans, tennista australiano particolarmente insidioso sul veloce. Il cemento kazako potrebbe sfavorire l’azzurro, considerandone le caratteristiche, seppur il giovane di Carrara abbia dimostrato di riuscire a performare adeguatamente su ogni superficie di riferimento; la varietà tecnica di Musetti lo proietta come favorito del confronto. La sfida andrà in scena oggi, martedì 21 settembre, come secondo incontro dalle ore 08.00 italiane. La diretta televisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente citata e la tramite la nuova piattaforma SuperTennix, gratuita per gli abbonati ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) Lorenzoesordirà all’Atp 250 di Nuraffrontando Marc, tennista australiano particolarmente insidioso sul veloce. Il cemento kazako potrebbe sfavorire l’azzurro, considerandone le caratteristiche, seppur il giovane di Carrara abbia dimostrato di riuscire a performare adeguatamente su ogni superficie di riferimento; la varietà tecnica dilo proietta come favorito del confronto. La sfida andrà in scena, martedì 21 settembre, come secondo incontro dalle ore 08.00 italiane. Latelevisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livedisponibile sul sito ufficiale dell’emittente citata e la tramite la nuova piattaforma SuperTennix, gratuita per gli abbonati ...

