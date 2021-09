Miss Roma 2021 è Alice Ferazzoli

Leggi su cityroma

(Di martedì 21 settembre 2021) La nuova reginetta della capitale, 19enne della Cassia, è stata eletta ieri sera a Borgo Ripa, e incoronata dallaItalia in carica Martina Sambucini, già vincitrice del titolo dilo scorso anno. Si è svolta ieri sera nella splendida cornice di Borgo Ripa, location di eventi diretta da Cathy Spada colma di gente e di sostegno per le ragazze in gara, l’elezione di, per l’82° edizione del concorso nazionaleItalia. In gara per il titolo di “reginetta di bellezza della capitale” 24 concorrenti, accuratamente selezionate dalla Delta Events, agenzia esclusivista per il Lazio, che si sono esibite in diversi quadri moda, in abiti eleganti da sera, con il tradizionale body da gara Miluna e in bikini, su un medley delle più famose canzoni ...