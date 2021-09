Meteo martedì: in bilico tra alta pressione e nuovi impulsi instabili (Di martedì 21 settembre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Nel corso della settimana l’alta pressione cercherà di rinforzare ed instaurarsi sull’Europa centro-occidentale, anche se non riuscirà ad essere abbastanza estesa e compatta da favorire condizioni di stabilità diffusa fin sull’Italia. Dovrà infatti fare i conti martedì con infiltrazioni di correnti settentrionali in scorrimento lungo il suo fianco destro che raggiungeranno le nostre regioni adriatiche, attivando locali condizioni di instabilità, mentre sul resto d’Italia prevarranno condizioni più stabili. A metà settimana il flusso settentrionale genererà una blanda ansa depressionaria che scivolerà da nord a sud lungo il Tirreno provocando qualche episodio di instabilità sulle isole, dapprima in Sardegna poi in Sicilia. A ridosso del prossimo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 settembre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Nel corso della settimana l’cercherà di rinforzare ed instaurarsi sull’Europa centro-occidentale, anche se non riuscirà ad essere abbastanza estesa e compatta da favorire condizioni di stabilità diffusa fin sull’Italia. Dovrà infatti fare i conticon infiltrazioni di correnti settentrionali in scorrimento lungo il suo fianco destro che raggiungeranno le nostre regioni adriatiche, attivando locali condizioni dità, mentre sul resto d’Italia prevarranno condizioni più stabili. A metà settimana il flusso settentrionale genererà una blanda ansa depressionaria che scivolerà da nord a sud lungo il Tirreno provocando qualche episodio dità sulle isole, dapprima in Sardegna poi in Sicilia. A ridosso del prossimo ...

