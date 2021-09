Il voto inutile di Justin Trudeau (Di martedì 21 settembre 2021) Justin Trudeau è arrivato dove era partito, cioè le elezioni anticipate volute dal premier canadese in un momento di forza (nei sondaggi) non hanno cambiato nulla: il suo partito liberale vince ma non ha la maggioranza. Il calcolo di agosto di Trudeau si fondava probabilmente su premesse sbagliate: si sentiva più forte del passato perché il paese si era molto unito durante la campagna vaccinale. A differenza di molti paesi, il Canada non è stato funestato da battaglie no vax feroci. Tutti i partiti erano a favore della vaccinazione, e anzi: fatelo in fretta. Ha contribuito ancora di più a sovrastimare la propria forza la situazione americana molto più fragile da questo punto di vista. Ma il calcolo era sbagliato. Trudeau vince tre elezioni di fila (158 seggi su 338) ma dovrà governare in minoranza e questo sta ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 settembre 2021)è arrivato dove era partito, cioè le elezioni anticipate volute dal premier canadese in un momento di forza (nei sondaggi) non hanno cambiato nulla: il suo partito liberale vince ma non ha la maggioranza. Il calcolo di agosto disi fondava probabilmente su premesse sbagliate: si sentiva più forte del passato perché il paese si era molto unito durante la campagna vaccinale. A differenza di molti paesi, il Canada non è stato funestato da battaglie no vax feroci. Tutti i partiti erano a favore della vaccinazione, e anzi: fatelo in fretta. Ha contribuito ancora di più a sovrastimare la propria forza la situazione americana molto più fragile da questo punto di vista. Ma il calcolo era sbagliato.vince tre elezioni di fila (158 seggi su 338) ma dovrà governare in minoranza e questo sta ...

Ultime Notizie dalla rete : voto inutile Elezioni in Canada, vince il partito liberale senza maggioranza dei seggi. Terzo mandato per Trudeau Dopo una campagna elettorale accesa, con l'opposizione che è stata implacabile nell'accusare Trudeau di aver chiamato un inutile voto anticipato (due anni prima della scadenza) per sua "ambizione ...

Il voto inutile di Justin Trudeau Il premier canadese vince le elezioni anticipate volute da lui ad agosto ma dovrà governare in minoranza. Il calcolo sbagliato dell'ambizione ...

Canada, i liberali di Trudeau vincono le elezioni ma non maggioranza seggi Il primo ministro ha ottenuto uno storico terzo mandato con voto anticipato, ma senza riconquistare la maggioranza parlamentare che stava cercando ...

