Green pass, Mattarella firma il decreto: dal 15 ottobre obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati (Di martedì 21 settembre 2021) Green pass obbligatorio per lavoratori pubblici e privati dal 15 ottobre: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge. Il provvedimento contenente "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione nell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening" approda in Gazzetta ufficiale. Green pass obbligatorio, Mattarella ha firmato il decreto In serata è arrivata la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul

borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - RobertoBurioni : I novax stanno proponendo un referendum sul green pass. Invito tutti a firmare così una volta per tutte ci contiamo… - Diego_Bruno80 : RT @fuoridalcorotv: Green pass, Deborah non può fare il vaccino perché soffre di pericardite ma non riesce ad avere l'esenzione #Fuoridalc… - LPincia : RT @ImolaOggi: ??Green pass - Scuola, già 200 classi in Dad. Presidi: 'Peggio dell'anno scorso' -