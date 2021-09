Fine stagione in malga Montasio, inaugurato il totem digitale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Volge al termine la stagione dell’alpeggio in malga Montasio. Ennesima estate di successo dopo un 2020 da record che aveva visto arrivare in quota, nell’arco dei tre mesi di apertura, oltre 15mila persone. Numeri che quest’anno si vanno confermando – già oltre 14mila, per la chiusura della malga i primi di ottobre le presenze raggiungeranno e forse supereranno le 15mila dello scorso anno – e che dimostrano come la malga gestita dall’associazione Allevatori Fvg, sia meta sempre più gettonata, più che mai oggi, sull’onda della riscoperta degli spazi aperti indotta dalla pandemia. Come ogni anno a Fine stagione, in questi giorni si sta completando la discesa a valle delle 230 bovine che hanno alpeggiato in malga per tutta l’estate. Seguiranno la chiusura ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Volge al termine ladell’alpeggio in. Ennesima estate di successo dopo un 2020 da record che aveva visto arrivare in quota, nell’arco dei tre mesi di apertura, oltre 15mila persone. Numeri che quest’anno si vanno confermando – già oltre 14mila, per la chiusura dellai primi di ottobre le presenze raggiungeranno e forse supereranno le 15mila dello scorso anno – e che dimostrano come lagestita dall’associazione Allevatori Fvg, sia meta sempre più gettonata, più che mai oggi, sull’onda della riscoperta degli spazi aperti indotta dalla pandemia. Come ogni anno a, in questi giorni si sta completando la discesa a valle delle 230 bovine che hanno alpeggiato inper tutta l’estate. Seguiranno la chiusura ...

