Bolsonaro non ha il Green Pass: costretto a mangiare la pizza in strada a New York (Di martedì 21 settembre 2021) Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è atterrato a New York per il tradizionale discorso di apertura all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il capo di Stato, che ha scelto di non vaccinarsi contro il Covid-19, ha dovuto mangiare all'esterno di una pizzeria da asporto, essendo proibito l'ingresso nei locali pubblici della Grande Mela alle persone non provviste di Pass vaccinale.In una foto pubblicata sui social dal ministro del Turismo brasiliano, Gilson Machado, si vede Bolsonaro cenare in piedi all'aperto, addentando un trancio di pizza, in compagnia di altri membri della sua comitiva ufficiale.Al suo arrivo a New York, il leader di estrema destra è stato accolto da un gruppetto di manifestanti che protestavano contro di lui all'ingresso del suo albergo, ...

