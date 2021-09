Auto, la brutta notizia: non c’è pace per gli italiani. Record di aumenti dal 2014 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mai così caro un pieno di carburante per un'Auto a benzina. Non succedeva dal 2014. Secondo le rivelazioni settimanali del Mite, il costo della verde si è infatti portato ai massimi da sette anni e per un rifornimento in modalità self è salito a 1,670 euro al litro (in rialzo di 8,58 centesimi), ovvero al livello più alto dalla fine dell'ottobre 2014, quando viaggiava in media a 1,681 euro. Sale anche il prezzo del diesel, in rialzo di 6,58 centesimi, a 1,516 euro al litro: siamo, in questo caso, ai massimi dal maggio 2019. Un trend che si aggiunge all'attesa stangata sulle bollette di luce e gas, che dal primo ottobre - secondo quanto anticipato dal ministro Cingolani - potranno salire fino al +40% a causa dei rincari dei prezzi dei beni energetici e in particolare del gas che alimenta la maggior parte delle centrali in Italia. ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mai così caro un pieno di carburante per un'a benzina. Non succedeva dal. Secondo le rivelazioni settimanali del Mite, il costo della verde si è infatti portato ai massimi da sette anni e per un rifornimento in modalità self è salito a 1,670 euro al litro (in rialzo di 8,58 centesimi), ovvero al livello più alto dalla fine dell'ottobre, quando viaggiava in media a 1,681 euro. Sale anche il prezzo del diesel, in rialzo di 6,58 centesimi, a 1,516 euro al litro: siamo, in questo caso, ai massimi dal maggio 2019. Un trend che si aggiunge all'attesa stangata sulle bollette di luce e gas, che dal primo ottobre - secondo quanto anticipato dal ministro Cingolani - potranno salire fino al +40% a causa dei rincari dei prezzi dei beni energetici e in particolare del gas che alimenta la maggior parte delle centrali in Italia. ...

