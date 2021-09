Tommaso Zorzi disgustato da Amedeo Goria | “Alcune dinamiche mi fanno orrore”

MediasetPlay : Una nuova puntata di #GFVIPPARTY sta per arrivare! Stasera dalle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity, a… - GrandeFratello : Ma ciao @tommaso_zorzi ?? #GFVIP - MediasetPlay : Sorpresa ?? Bentornato @tommaso_zorzi ?? #GFVIP - simona66603274 : @zorzi_gaia Mi fa piacere vederli così sorridenti ma se rivedo i video mi dispiace Tommaso è stato di una cattiver… - _ventottogiugno : RT @Viveredi_Ansia2: tommaso zorzi è una persona corretta, parla di diritti ed inclusione da anni e continua a farlo ogni giorno anche se h… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

è molto amico delle tre principesse etiopi del Grande Fratello Vip . Già durante la prima puntata di debutto, il vincitore della scorsa edizione, ospite in studio ha svelato per quale ...I comportamenti di Amedeo Goria nella casa del Grande Fratello stanno facendo discutere. Intervienecon un messaggio diretto. Amedeo Goria negli ultimi giorni è bersaglio di molte critiche. I suoi atteggiamenti all'interno della casa del GF Vip non sono graditi né dai concorrenti né ...Tommaso Zorzi disgustato replica sulle immagini del concorrente Amedeo Goria: "Alcune dinamiche mi fanno orrore". Ecco le sue parole ...Dayane Mello è stata molestata da un concorrente de La Fazenda che, una volta rifiutato, ha persino lanciato un secchio contro il muro per la rabbia. La produzione de La Fazenda pare stia analizzando ...