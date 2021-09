Serie C-Girone C, big match in posticipo: Monopoli-Avellino è il monday night (Di lunedì 20 settembre 2021) Il quarto turno del Girone C di Serie C, dopo le partite della domenica, si chiuderò stasera con Monopoli-Avellino, sfida in programma alle ore 21 allo stadio "Vito Simone Veneziani" Leggi su mediagol (Di lunedì 20 settembre 2021) Il quarto turno delC diC, dopo le partite della domenica, si chiuderò stasera con, sfida in programma alle ore 21 allo stadio "Vito Simone Veneziani"

Advertising

Mediagol : Serie C-Girone C, big match in posticipo: Monopoli-Avellino è il monday night - raza123h : Italy Serie C- Girone C SS Monopoli vs. US Avellino 10.0° E 11070 V 7200 id:ITA 81 4.2.0 cw: C9 BE 55 DC 55 BE C9… - universopagane : NEXT MATCH?? ?? Bari. ?? “San Nicola” ?? Serie C, Girone C ?? 5ª Giornata ?? Universo Paganese ?? Eleven Sports ?? Appun… - Zcfnews : Gladiator-Aprilia 3-3 Serie D Girone G 19 Settembre - Mediagol : Serie C-Girone C, 4a giornata: blitz Bari a Catania, pari per Palermo e Juve Stabia -