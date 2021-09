Madre afghana accolta a Firenze | ' L' umanità esiste ancora' ma non a destra

(Di lunedì 20 settembre 2021) Parole toccanti ma tutti si ricorderanno che non solo Salvini si è messo di traverso per l'accoglienza dei profughi afghani, ma che Susanna Ceccardi, in lizza per le elezioni presidenziali in Toscana ...

globalistIT : Ad esempio non non dimentichiamo quello che diceva la leghista Ceccardi. E voi? #firenze #accoglienza #Afghanistan -

LA NAZIONE

"Abbiamo accolto la prima famiglia afghana in fuga dai talebani. Si tratta di una mamma con i suoi bambini. Il desiderio della nostra ospite non è solo quello di ... Ci state accudendo e proteggendo come farebbe una madre. Ringrazio tutto il popolo italiano che in ..."
Mentre in Toscana l'Europarlamentare leghista Ceccardi diceva che gli afghani sono troppo ignoranti per potersi integrare dall'Istituto degli Innocenti una toccante testimonianza ...
L'Istituto degli Innocenti di Firenze ha accolto la sua prima famiglia afghana in fuga dai talebani. "Si tratta di una mamma con i suoi bambini. Il desiderio della nostra ospite non è solo quello di ..."