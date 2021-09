James Rodriguez, infine niente Serie A: pronto a lasciare l’Europa (Di lunedì 20 settembre 2021) James Rodriguez sta per cambiare aria. Dopo essere stato accostato a Napoli, Juventus e Milan, il colombiano è pronto a lasciare l’Europa. Negli ultimi anni si è parlato tanto di un possibile approdo di James Rodriguez in Serie A. Ci ha pensato il Napoli, appena quattro anni fa, quando sulla panchina azzurra c’era Carlo Ancelotti. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 settembre 2021)sta per cambiare aria. Dopo essere stato accostato a Napoli, Juventus e Milan, il colombiano è. Negli ultimi anni si è parlato tanto di un possibile approdo diinA. Ci ha pensato il Napoli, appena quattro anni fa, quando sulla panchina azzurra c’era Carlo Ancelotti. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

