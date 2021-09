Inaugurazione anno scolastico, Mattarella a Pizzo Calabro (Di lunedì 20 settembre 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia di Inaugurazione dell'anno scolastico a Pizzo Calabro all'Istituto tecnico nautico. Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio, è intervenuto alla cerimonia didell'all'Istituto tecnico nautico.

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a Pizzo C… - MIsocialTW : Siamo pronti per #TuttiAScuola, il tradizionale appuntamento per l’inaugurazione dell’anno scolastico! Le student… - RaiUno : Torna #TuttiAScuola, la tradizionale cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico. ORA su Rai1 e in diretta stre… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Mattarella: “Oggi con la scuola riapre l’Italia”: Il presidente a Pizzo Calabro con il ministro Bianchi per la cerimonia di… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Inaugurazione anno scolastico, Mattarella: “Con i vaccini mai più scuole chiuse” -