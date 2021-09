Su Green Pass e vaccini, Conte chiede chiarezza a Meloni e Salvini. I sieri “salvano le vite” e tutti i partiti devono “prendere una posizione chiara sulla campagna vaccinale”. (Di domenica 19 settembre 2021) “L’importante è che le forze politiche tutte, senza distinzione di colore, non solo quelle che hanno assunto una responsabilità di potere di governo, ma anche gli altri che sono all’opposizione come FdI, prendano posizione chiare sulla campagna vaccinale, perché il vaccino salva le vite. Dobbiamo partire da questo presupposto e se abbiamo questo presupposto dobbiamo completare la campagna vaccinale”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a San Nicando Garganico in provincia di Foggia, per un incontro elettorale. “Completare la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 19 settembre 2021) “L’importante è che le forze politiche tutte, senza distinzione di colore, non solo quelle che hanno assunto una responsabilità di potere di governo, ma anche gli altri che sono all’opcome FdI, prendanochiare, perché il vaccino salva le. Dobbiamo partire da questo presupposto e se abbiamo questo presupposto dobbiamo completare la”. Così il presidente del M5S, Giuseppe, a San Nicando Garganico in provincia di Foggia, per un incontro elettorale. “Completare la ...

