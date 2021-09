Morti sul lavoro, “sull’orditoio di Luana D’Orazio funzione di sicurezza disabilitata per consuetudine”. Verso inasprimenti delle norme sulla sospensione delle attività (Di domenica 19 settembre 2021) La macchina che il 3 maggio ha ucciso Luana D’Orazio nell’orditura Luana di Oste di Montemurlo era stata manomessa per ridurre i tempi di produzione. La “funzione di sicurezza della saracinesca era stata completamente disabilitata per cui l’operatore poteva accedere alla zona pericolosa, anche in modalità automatica, senza alcuna protezione”. A scriverlo, nella perizia sull’incidente sul lavoro costata la vita alla giovane operaia, è Carlo Gini, ingegnere incaricato dalla Procura di esaminare il macchinario. Dal documento, di cui dà notizia Repubblica, emerge come il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) La macchina che il 3 maggio ha uccisonell’ordituradi Oste di Montemurlo era stata manomessa per ridurre i tempi di produzione. La “didella saracinesca era stata completamenteper cui l’operatore poteva accedere alla zona pericolosa, anche in modalità automatica, senza alcuna protezione”. A scriverlo, nella perizia sull’incidente sulcostata la vita alla giovane operaia, è Carlo Gini, ingegnere incaricato dalla Procura di esaminare il macchinario. Dal documento, di cui dà notizia Repubblica, emerge come il ...

