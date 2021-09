Google resetta i permessi delle app inutilizzate | Punto Informatico

Advertising

puntotweet : Google resetta i permessi delle app inutilizzate -

Ultime Notizie dalla rete : Google resetta

Punto Informatico

ha quindi sviluppato una funzionalità cheautomaticamente i permessi richiesti a 'runtime' (quando viene mostrato un pop - up), se l'app non viene utilizzata da molto tempo. La novità, ...Per riuscire nell'impresa, dopo aver scelto l'opzione dedicata dal pannello di gestione del telefono, premi nuovamente sul pulsantedispositivo , inserisci la password del tuo account...Il reset automatico dei permessi delle app, introdotto con Android 11, sarà disponibile anche per le vecchie versioni del sistema operativo.Tutti i possessori di vecchi smartphone Android 6.0 e successivi potranno sperimentare una importante aggiunta dedicata alla privacy.