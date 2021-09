Covid: Letta, 'su green pass Salvini doveva dettare linea ed è all'angolo' (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Quante volte io mi sono sentito rimproverare, quante volte mi sono sentito dire: 'guarda Salvini, vai da Draghi, batti i pugni anche tu. Il Pd, lo dico con estremo orgoglio, è un partito responsabile. Sul green pass dicevano 'Salvini ha dettato la linea', invece è rimasto completamente all'angolo". Così Enrico Letta, intervenendo alla Festa dell'Unità a Lamezia, in Calabria, per Amalia Bruni presidente. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Quante volte io mi sono sentito rimproverare, quante volte mi sono sentito dire: 'guarda, vai da Draghi, batti i pugni anche tu. Il Pd, lo dico con estremo orgoglio, è un partito responsabile. Suldicevano 'ha dettato la', invece è rimasto completamente all'". Così Enrico, intervenendo alla Festa dell'Unità a Lamezia, in Calabria, per Amalia Bruni presidente.

