Calcio: la Roma di Mourinho si ferma a Verona, Tudor vince 3-2 all'esordio (2) (Di domenica 19 settembre 2021) (Adnkronos) - Nel secondo tempo il copione cambia radicalmente rispetto alla prima frazione. Il Verona trova immediatamente il gol del pareggio, al 4' con Barak: una deviazione in area facilita l'inserimento del centrocampista che da due passi ribadisce in rete. Passano cinque minuti e i gialloblù trovano il raddoppio con il piazzato di Caprari sul secondo palo. Al 13' la Roma pareggia su autogol di Ilic, poi al 18' Faraoni controlla dal limite e calcia di prima intenzione superando Rui Patricio e firmando il gol partita. Caprari prova a chiudere il match al 72': gran conclusione sul secondo palo, Rui Patricio si supera e devia in corner. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) (Adnkronos) - Nel secondo tempo il copione cambia radicalmente rispetto alla prima frazione. Iltrova immediatamente il gol del pareggio, al 4' con Barak: una deviazione in area facilita l'inserimento del centrocampista che da due passi ribadisce in rete. Passano cinque minuti e i gialloblù trovano il raddoppio con il piazzato di Caprari sul secondo palo. Al 13' lapareggia su autogol di Ilic, poi al 18' Faraoni controlla dal limite e calcia di prima intenzione superando Rui Patricio e firmando il gol partita. Caprari prova a chiudere il match al 72': gran conclusione sul secondo palo, Rui Patricio si supera e devia in corner. ...

Gazzetta_it : Gol! Verona - Roma 0-1, rete di Pellegrini L. (ROM) - Gazzetta_it : Gol! Verona - Roma 2-2, autorete di Ilic I. (VER) - Gazzetta_it : Gol! Verona - Roma 3-2, rete di Faraoni M. (VER) - tuttosport : #Mourinho: '#Zaniolo doveva abbassarsi di più. #Roma, è mancata qualità' ?? - NCN_it : Fatal Verona per Mourinho: la Roma cade 3-2 per la prima volta in stagione contro l'Hellas -