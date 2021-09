Al via “Napoli Arte & Rivoluzione” in memoria di Arnaldo Delehaye (Di domenica 19 settembre 2021) Al PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, presso la Sala Loft, è stata ospitata la VII edizione del premio artistico “Napoli Arte & Rivoluzione” in memoria di Arnaldo Delehaye, che sarà possibile visitare fino al 2 ottobre. Ancora una volta il prestigioso Palazzo di via dei Mille ospita un’interessante mostra volta a diffondere e promuovere Leggi su 2anews (Di domenica 19 settembre 2021) Al PAN, Palazzo delle Arti di, presso la Sala Loft, è stata ospitata la VII edizione del premio artistico “” indi, che sarà possibile visitare fino al 2 ottobre. Ancora una volta il prestigioso Palazzo di via dei Mille ospita un’interessante mostra volta a diffondere e promuovere

Advertising

ciropellegrino : #Napoli, miracolo di #SanGennaro: il sangue si è sciolto alle ore 10.01 - claudioruss : ++ Il governo inglese modifica la legge in modo che i giocatori delle squadre delle coppe UEFA per club siano esent… - ABI_Eventi : RT @InvitoAPalazzo: Palazzo Zevallos Stigliano è parte integrante della storia della città in cui si trova, #Napoli . Situato sulla central… - Yogaolic : RT @Napolitanteam: Dal 21 al 24 ottobre, Europa Cup di vela a Napoli: al via le iscrizioni - - Napolitanteam : Dal 21 al 24 ottobre, Europa Cup di vela a Napoli: al via le iscrizioni - -