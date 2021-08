Fantastico Sinner! Trionfa a Washington e si regala il terzo titolo in carriera (Di lunedì 9 agosto 2021) Dopo Korda, Johnson e Brooksby, Jannik Sinner batte in casa un altro statunitense, Mckenzie McDonald, e conquista il primo titolo 500 della carriera, nonché secondo successo della stagione dopo il 250 di Great Ocean Road. Con la vittoria inoltre l’altoatesino guadagna ulteriori tre posizioni e raggiunge il 15 esimo posto del ranking ATP. Sinner e McDonald fanno tremare il cemento di Washington Nel primo set lo Stadium Court del Citi Open quasi trema sotto i colpi tanto pesanti quando precisi di Sinner e McDonald, protagonisti di una battaglia spettacolare. Jannik sembra avere subito qualcosa in più e infatti è il primo a brekkare, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 9 agosto 2021) Dopo Korda, Johnson e Brooksby, Jannik Sinner batte in casa un altro statunitense, Mckenzie McDonald, e conquista il primo500 della, nonché secondo successo della stagione dopo il 250 di Great Ocean Road. Con la vittoria inoltre l’altoatesino guadagna ulteriori tre posizioni e raggiunge il 15 esimo posto del ranking ATP. Sinner e McDonald fanno tremare il cemento diNel primo set lo Stadium Court del Citi Open quasi trema sotto i colpi tanto pesanti quando precisi di Sinner e McDonald, protagonisti di una battaglia spettacolare. Jannik sembra avere subito qualcosa in più e infatti è il primo a brekkare, ...

