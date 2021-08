Emiliano | Palamara e M5s | il mostro populista avanza

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 9 agosto 2021) S’e non arretra nella democrazia italiana ile non soltanto in Italia. Ha la sua pretesa di occupare il centro della scena politica con piglio pragmatico sempre sottolineando che esso non si sente “né di destra, né di sinistra”; furba allocuzione per ingannare gli elettori che si sentono tali e che quindi vengono rassicurati dal fatto che l’opzione politica scodellata è talmente orientata al “problem solving” che non possa attardarsi in dispute novecentesche sulla purezza della dottrina. Questioni superate dall’usura del tempo e dall’impetuosore delle crisi generalizzate sul terreno ...