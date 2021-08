“Benvenuto tra noi, Bruno Romeo”. Fiocco azzurro per la meravigliosa conduttrice Rai (Di lunedì 9 agosto 2021) Pesa oltre 4 kg il figlio di Mia Ceran, 34 anni, che nel caldo torrido di questa estate è diventata mamma per la prima volta: la conduttrice di Quelli che il calcio ha partorito. Come ricorderete annunciò la sua gravidanza proprio durante una puntata con Luca e Paolo e ora, attraverso un post dolcissimo, ha presentato Bruno Romeo, il nome scelto per il figlio concepito assieme al fidanzato Federico Ferrari, manager della Diesel e persona estranea al mondo dello spettacolo. Ne parlammo tempo fa: con l’uomo ha allacciato una love story dopo che è naufragata la relazione con il giornalista Malcom Pagani, figlio di Amedeo Pagani e della ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 agosto 2021) Pesa oltre 4 kg il figlio di Mia Ceran, 34 anni, che nel caldo torrido di questa estate è diventata mamma per la prima volta: ladi Quelli che il calcio ha partorito. Come ricorderete annunciò la sua gravidanza proprio durante una puntata con Luca e Paolo e ora, attraverso un post dolcissimo, ha presentato, il nome scelto per il figlio concepito assieme al fidanzato Federico Ferrari, manager della Diesel e persona estranea al mondo dello spettacolo. Ne parlammo tempo fa: con l’uomo ha allacciato una love story dopo che è naufragata la relazione con il giornalista Malcom Pagani, figlio di Amedeo Pagani e della ...

