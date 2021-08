Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 agosto 2021)DEL 8 AGOSTOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; CIRCONE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; RICORDIAMO CHE ANCHE OGGI, 8 AGOSTO, PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI LEGATI AL FINE SETTIMANA DI ESODO ESTIVO, A PARTIRE DALLE 7.00 E FINO ALLE 22.00 E’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ...