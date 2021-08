“Via le mascherine”. C’è una data ben precisa, l’annuncio di Bassetti (Di domenica 8 agosto 2021) "Credo proprio che con la prossima primavera potremmo dire addio alle mascherine". Lo dice Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, sentito dall'Adnkronos Salute. "Dopo un altro giro di virus - spiega l'infettivologo - in cui ai vaccinati verrà stimolato ancora un po' il sistema immunitario e ai non vaccinati, quando non avranno grandi problemi, farà sviluppare anticorpi, alla fine del prossimo autunno-inverno avremo una popolazione che nel 90% dei casi finirà per avere degli anticorpi o naturali o indotti dalla vaccinazione" contro Covid-19. "Quindi - conclude l'esperto - quando ci sono ... Leggi su howtodofor (Di domenica 8 agosto 2021) "Credo proprio che con la prossima primavera potremmo dire addio alle". Lo dice Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, sentito dall'Adnkronos Salute. "Dopo un altro giro di virus - spiega l'infettivologo - in cui ai vaccinati verrà stimolato ancora un po' il sistema immunitario e ai non vaccinati, quando non avranno grandi problemi, farà sviluppare anticorpi, alla fine del prossimo autunno-inverno avremo una popolazione che nel 90% dei casi finirà per avere degli anticorpi o naturali o indotti dalla vaccinazione" contro Covid-19. "Quindi - conclude l'esperto - quando ci sono ...

