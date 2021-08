Valeria Marini: “Per non sentire i no-vax andrei su Marte” (Di domenica 8 agosto 2021) “Più sento parlare i no-vax e più mi viene voglia di fare domanda alla Nasa per vivere un anno isolata come su Marte”. Valeria Marini, che da diversi giorni lancia appelli per la vaccinazione (“è un dovere civile nei confronti di noi stessi e degli altri”), ironizza con l’Adnkronos sulla notizia della ricerca da parte della Nasa di 4 volontari che testino per un anno, a Houston, in un ambiente che simula le condizioni atmosferiche di Marte, come si può vivere sul pianeta rosso nell’ambito degli esperimenti in corso per preparare lo sbarco di esseri umani. “Almeno non dovrei più sentire le teorie ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 agosto 2021) “Più sento parlare i no-vax e più mi viene voglia di fare domanda alla Nasa per vivere un anno isolata come su”., che da diversi giorni lancia appelli per la vaccinazione (“è un dovere civile nei confronti di noi stessi e degli altri”), ironizza con l’Adnkronos sulla notizia della ricerca da parte della Nasa di 4 volontari che testino per un anno, a Houston, in un ambiente che simula le condizioni atmosferiche di, come si può vivere sul pianeta rosso nell’ambito degli esperimenti in corso per preparare lo sbarco di esseri umani. “Almeno non dovrei piùle teorie ...

Advertising

Adnkronos : Valeria Marini contro i no-vax: “Andrei su Marte per non sentirli”. - lpisanu1908 : @Giovaguerrato Valeria Marini: le competenze in materia si sprecano... - BabboMatteo : RT @Adnkronos: Valeria Marini contro i no-vax: “Andrei su Marte per non sentirli”. - ge_group : RT @Adnkronos: Valeria Marini contro i no-vax: “Andrei su Marte per non sentirli”. - Scatter50091377 : @CriticaScient @Adnkronos Se Valeria Marini la pensa così, corro subito a vaccinarsi, porca miseria!!! -