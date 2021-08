Vaccini in spiaggia a Ostia per i più giovani: ecco dove, a che ora e il siero utilizzato (Di domenica 8 agosto 2021) Nonostante l’hackeraggio che ha colpito giusto una settimana fa i sistemi informatici della Regione Lazio, la campagna vaccinale sul territorio procede spedita. Anzi. Alcune azienda sanitarie, come la Asl Roma 3, hanno pensato bene di mettere a punto un’iniziativa rivolta ai cittadini dai 18 ai 30 anni, che possono di fatto vaccinarsi anche di sera. E in spiaggia. Vaccini di sera e negli stabilimenti balneari a Ostia: ecco dove e a che ora La Asl Roma 3, come si legge in un comunicato, prosegue la campagna vaccinale e offre la possibilità ai giovani con un’età compresa tra i 18 e i 30 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 agosto 2021) Nonostante l’hackeraggio che ha colpito giusto una settimana fa i sistemi informatici della Regione Lazio, la campagna vaccinale sul territorio procede spedita. Anzi. Alcune azienda sanitarie, come la Asl Roma 3, hanno pensato bene di mettere a punto un’iniziativa rivolta ai cittadini dai 18 ai 30 anni, che possono di fatto vaccinarsi anche di sera. E indi sera e negli stabilimenti balneari ae a che ora La Asl Roma 3, come si legge in un comunicato, prosegue la campagna vaccinale e offre la possibilità aicon un’età compresa tra i 18 e i 30 ...

