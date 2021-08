Spalletti: "Oggi gara importante per testare i nazionali. Insigne è il nostro riferimento" (Di domenica 8 agosto 2021) Al termine dell'amichevole Napoli-Ascoli, il tecnico Luciano Spalletti ha commentato la vittoria degli azzurri ai microfoni di Canale 8. "Oggi è stato un test importante perché avevamo il ritorno dei nazionali e abbiamo avuto l'opportunità di farli giocare un'ora. Dobbiamo migliorare la velocità e il trasferimento palla, ma Oggi il campo non ce lo consentiva. La squadra ha giocato bene perché contro queste squadre minori c'è il rischio di prendere le imbarcate e invece non è successo. Moduli? Non è più un calcio statico, è un calcio di movimento dove si devono prendere le linee di passaggio che ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 agosto 2021) Al termine dell'amichevole Napoli-Ascoli, il tecnico Lucianoha commentato la vittoria degli azzurri ai microfoni di Canale 8. "è stato un testperché avevamo il ritorno deie abbiamo avuto l'opportunità di farli giocare un'ora. Dobbiamo migliorare la velocità e il trasferimento palla, mail campo non ce lo consentiva. La squadra ha giocato bene perché contro queste squadre minori c'è il rischio di prendere le imbarcate e invece non è successo. Moduli? Non è più un calcio statico, è un calcio di movimento dove si devono prendere le linee di passaggio che ...

