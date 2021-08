Sossio Aruta diventa attore | presto al cinema con un ex di Gemma Galgani FOTO

(Di domenica 8 agosto 2021) L’ex senior di Uomini e Donne ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto inedito di un’avventura chelo vedrà co-protagonista di un film. Ebbene sì, il compagno di Ursula Bennardo, Giorgio, con la quale ha avuto una figlia di nome Bianca, è pronto per approdare sul grande schermo con una pellicola … L'articoloalcon un ex diproviene da Velvet Gossip.

L'ex cavaliere del Trono over svela alcuni dettagli del suo ruolo nella pellicola cinematografica che lo vede coprotagonista. Sossio Aruta si prepara a sbarcare al cinema. L'ex cavaliere di Uomini e Donne, oggi felice insieme alla compagna Ursula Bennardo da cui ha avuto una figlia, Bianca, diventa attore e si prepara a debuttare al cinema.