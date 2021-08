Milan | Bennacer guarito dal Covid | il comunicato del club

Leggi su calcionews24

(Di domenica 8 agosto 2021)dal: ilufficiale apparso sul sito delrossonero. L’algerino torna in gruppo Ismaelè risultato negativo al tampone per il19. Il medico ha quindi autorizzato l’algerino a riprendere gli allenamenti con i compagni. Il regista partirà con un leggero ritardo nella preparazione in vista dell’inizio di stagione. Di seguito ilufficiale. «ACcomunica che Ismaëlè risultato negativo al-19. Il giocatore ...