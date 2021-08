"Mi ha sempre sconsigliato di farlo". La confessione di Jasmine Carrisi: ora papà Al Bano che dice? (Di domenica 8 agosto 2021) No, non è detto che la carriera dei figli d'arte sia necessariamente più semplice o senza ostacoli. E a spiegare il perché ci pensa Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi, che ad appena vent'anni sta muovendo, con successo, i primi passi nel mondo della musica. E intervistata dal periodico Ora, Jasmine si spende in qualche retroscena privato, spiega insomma come papà Al Bano la abbia messa in guardia sin da piccola sul mondo dello spettacolo, augurandosi quasi che seguisse un'altra strada. "All'inizio, quando ero piccolina, papà mi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) No, non è detto che la carriera dei figli d'arte sia necessariamente più semplice o senza ostacoli. E a spiegare il perché ci pensa, figlia di Al, che ad appena vent'anni sta muovendo, con successo, i primi passi nel mondo della musica. E intervistata dal periodico Ora,si spende in qualche retroscena privato, spiega insomma comeAlla abbia messa in guardia sin da piccola sul mondo dello spettacolo, augurandosi quasi che seguisse un'altra strada. "All'inizio, quando ero piccolina,mi ha ...

Advertising

NCovidioti : @comein1specchio Ciao devi essere triste per la salute dei tuoi cari. Fortunatamente per me io ho sempre sconsiglia… - MarcelloLyotard : @EmpfindsamerS @daninovaro Un appunto, il mezzo di contrasto comporta dei rischi, io lo evito come la peste e l'ho… - la_bibliotecaa : 8-Aggiungi delle piante È sconsigliato avere delle piante vere in camera, ma puoi sempre metterne di finte. Io pers… - Llukas79 : RT @chilisummer: Storicamente gli obblighi vaccinali sono sempre falliti. Per questo le organizzazioni mondiali della sanità hanno sempre s… - chilisummer : Storicamente gli obblighi vaccinali sono sempre falliti. Per questo le organizzazioni mondiali della sanità hanno s… -