Manuela Carriero rivede Stefano Sirena: le reazioni di Federica e Luciano (Di domenica 8 agosto 2021) L’incontro tra Manuela e Stefano e le reazioni dei fidanzati Nella giornata di ieri si è verificata una reunion per i protagonisti di Temptation Island, grazie al matrimonio di Claudia e Ste, una delle coppie di quest’ultima edizione. Presenti all’evento anche gli ex fidanzati Manuela Carriero e Stefano Sirena, senza i rispettivi nuovi amori (scelta L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 8 agosto 2021) L’incontro trae ledei fidanzati Nella giornata di ieri si è verificata una reunion per i protagonisti di Temptation Island, grazie al matrimonio di Claudia e Ste, una delle coppie di quest’ultima edizione. Presenti all’evento anche gli ex fidanzati, senza i rispettivi nuovi amori (scelta L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zazoomblog : Temptation Island 9 Federica Cleo risponde a chi le chiede se sia infastidita dalla presenza di Stefano Sirena e Ma… - glooit : Stefano Sirena incontra Manuela Carriero alle nozze di Claudia e Ste: la reazione di Federica Cleo leggi su Gloo… - IsaeChia : #TemptationIsland 9, Federica Cleo risponde a chi le chiede se sia infastidita dalla presenza di Stefano Sirena e M… - zazoomblog : Temptation Island 9 Manuela Carriero e Luciano Punzo sempre in giro e mai al lavoro? Risponde lei e spiega come sta… - IsaeChia : #TemptationIsland 9, Manuela Carriero e Luciano Punzo sempre in giro e mai al lavoro? Risponde lei e spiega come st… -