Kit Harington sui pensieri suicidi e l'alcolismo: "Ho attraversato un periodo buio" (Di domenica 8 agosto 2021) Nel corso di un'intervista con Sunday Times Magazine, Kit Harington ha parlato del suo periodo più buio e ha ammesso di aver contemplato anche l'idea del suicidio Nel corso di un'intervista con il Sunday Times Magazine, Kit Harington si è soffermato a descrivere i momenti più cupi della sua esistenza e ha ammesso di aver contemplato, in determinati momenti, anche l'idea del suicidio. L'attore ha parlato anche del suo problema di alcolismo, con la speranza che possa aiutare altre persone che vivono lo stesso problema ad uscirne. L'attore britannico è riuscito a mantenersi ... Leggi su movieplayer (Di domenica 8 agosto 2021) Nel corso di un'intervista con Sunday Times Magazine, Kitha parlato del suopiùe ha ammesso di aver contemplato anche l'idea delo Nel corso di un'intervista con il Sunday Times Magazine, Kitsi è soffermato a descrivere i momenti più cupi della sua esistenza e ha ammesso di aver contemplato, in determinati momenti, anche l'idea delo. L'attore ha parlato anche del suo problema di, con la speranza che possa aiutare altre persone che vivono lo stesso problema ad uscirne. L'attore britannico è riuscito a mantenersi ...

Advertising

mnnghhfgg : Kit Harington: “ho avuto grandi difficoltà mentali dopo gameofthrones.' L’italiano medio: - mnnghhfgg : Non ci sono parole, kit Harington ti adoro ?? Sono felice che abbia trovato il coraggio di parlarne???? - MadMassit : #ModernLove: abbiamo visto la seconda stagione in anteprima, la recensione #ModernLove2 #Amazon #SerieTV… - flamanc24 : RT @FQMagazineit: Kit Harington: “Ho avuto problemi mentali dopo Il Trono di Spade, mi sono fermato per un anno” - kvrtcoblaine : Sto involontariamente facendo incetta di film con Kit Harington (stasera tocca a The life and death of John F. Dono… -

Ultime Notizie dalla rete : Kit Harington Kit Harington: profonda crisi dopo "Il Trono di Spade" L attore, che nella serie interpreta Jon Snow, ha avuto grosse difficolt in ambito della salute mentale dopo la fine dello show, nel 2019. Kit Harington si apre sulla crisi psicologica che lo ha travolto a seguito della fine della serie fantasy cult Il Trono di Spade , dove ha il ruolo di Jon ...

Il dramma pazzesco del famosissimo attore: rivelazione choc, le sue parole vi lasceranno di stucco Stiamo parlando proprio di Kit Harington, ovvero il buon Jon Snow della serie televisiva 'The Game of Thrones'. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che abbia vissuto un vero e ...

Kit Harington: profonda crisi dopo «Il Trono di Spade» Bluewin Kit Harington sui pensieri suicidi e l'alcolismo: "Ho attraversato un periodo buio" Nel corso di un'intervista con Sunday Times Magazine, Kit Harington ha parlato del suo periodo più buio e ha ammesso di aver contemplato anche l'idea del suicidio Nel corso di un'intervista con il Sun ...

Netflix, l’attore confessa il suo dramma: “Ho avuto problemi mentali” Durante una delle sue ultime interviste, l'amatissimo attore di Netflix ha rivelato i problemi di salute avuti negli ultimi anni ...

L attore, che nella serie interpreta Jon Snow, ha avuto grosse difficolt in ambito della salute mentale dopo la fine dello show, nel 2019.si apre sulla crisi psicologica che lo ha travolto a seguito della fine della serie fantasy cult Il Trono di Spade , dove ha il ruolo di Jon ...Stiamo parlando proprio di, ovvero il buon Jon Snow della serie televisiva 'The Game of Thrones'. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che abbia vissuto un vero e ...Nel corso di un'intervista con Sunday Times Magazine, Kit Harington ha parlato del suo periodo più buio e ha ammesso di aver contemplato anche l'idea del suicidio Nel corso di un'intervista con il Sun ...Durante una delle sue ultime interviste, l'amatissimo attore di Netflix ha rivelato i problemi di salute avuti negli ultimi anni ...