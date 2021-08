Inter Parma 2-0 | Brozovic e Vecino decidono il match

(Di domenica 8 agosto 2021) L’supera ilin amichevole per 2-0:le reti di Marceloe Matias. La sintesi Altra buona prova dell’in amichevole contro il. Dopo un primo tempo contratto la squadra di Inzaghi si è sciolta e nella ripresa è passata in vantaggio conprima del raddoppio di. Bene Barella, Bastoni e Lautaro (alla loro prima apparizione stagionale) conferme per Dimarco e Satriano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inter : ?? | COMUNICATO Hakan Calhanoglu non sarà precauzionalmente a disposizione per Parma-Inter a causa di un lieve aff… - Gazzetta_it : A Parma cori e striscioni contro la proprietà dell'Inter:'Zhang te ne devi andare' - Inter : ??? | FORMAZIONI Ecco le formazioni ufficiali di #ParmaInter ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - L'Inter batte il Parma grazie a Brozovic e Vecino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - L'Inter batte il Parma grazie a Brozovic e Vecino -

In un clima di grande contestazione, per la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, l'batte in amichevole ilper 2 - 0 sul terreno dello stadio Tardini. Entrambi i gol sono arrivati nel secondo tempo, dopo che Barella aveva colpito il palo della porta degli emiliani: ...Commenta per primo, i top e flop dei nerazzurri I MIGLIORI Vecino : entra nel secondo tempo e fa subito intravedere l'utilità che potrà avere nella nuovadi Inzaghi. I suoi inserimenti, di testa, ...PARMA-INTER 0-2. MARCATORI: 59' Brozovic (I), 69' Vecino (I). PARMA (4-3-3): 1 Colombi; 2 Sohm, 3 Balogh, 4 Osorio, 5 Gagliolo; 10 Brunetta, 6 Juric, 8 Camara (17 Vazquez 62'); 7 ...In un clima di grande contestazione, per la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, l'Inter batte in amichevole il Parma per 2-0 sul terreno dello stadio Tardini. Entrambi i gol sono arrivati nel second ...